Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı - Son Dakika
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Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

24.07.2022 14:08
Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Bingöl'de aynı soyadını taşıyan birbirleriyle akraba iki aile arasında yaklaşık 35 yıldır süren kan davası kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Bingöl'de aynı soyadını taşıyan birbirleriyle akraba iki aile arasında yaklaşık 35 yıldır süren kan davası kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Barasi soyadından amca çocukları olan iki aile arasında 1987 yıllarında arazi anlaşmazlığı sonucunda 2 kişinin ölümüne neden olan kan davasının sona erdirilmesi için Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindekilerin katılımıyla bir düğün salonunda barış yemeği programı düzenledi.

Arıkan, programda yaptığı konuşmada, insanların nefsi gereği yanlış yapabildiğini söyledi.

Önemli olanın bu hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Arıkan, şöyle konuştu:

"Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kendi aileleri arasında kan davalarını sonlandırdığını biliyoruz. Bu gerçekten bizim için önemli bir gösterge. Onun yaptığı her davranışı hepimizin takip etmesi, önemsemesi gereken bir durum. Hataları büyütmeyip, bağışlayıp güzellikleri öne çıkarmamız gerekir. Toplumda huzur çok önemli, bu huzura hep beraber katkı sunacağız. Bu programı düzenlenmesine vesile olan herkese teşekkür ederiz."

İl Müftüsü Mustafa Topal da Bingöl halkının başının Şerafettin Dağları gibi dik olduğunu ifade ederek, "Barasi ailesi şeytana prim vermedi, Allah'a ve peygambere kulak verdi. Bir araya gelmenizden Allah da razı." dedi.

Konuşmaların ardından iki aile mensupları el sıkıştı ve dua edildi.

Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muzaffer Çakar ve kanaat önderleri katıldı.

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Kaynak: AA

Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı - Son Dakika
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