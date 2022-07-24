Amca çocuklarının 35 yıl süren küslüğü barış yemeği ile tatlıya bağlandı - Son Dakika
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Amca çocuklarının 35 yıl süren küslüğü barış yemeği ile tatlıya bağlandı

24.07.2022 15:49

Bingöl'de 35 yıl önce meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle biten kavgadan sonra amca çocukları arasında başlayan küslük, düzenlenen barış yemeği ile tatlıya bağlandı.

Bingöl'de amca çocukları olan Barasi aileleri arasında 35 yıl önce yaşanan kavga sonrası 2 kişi hayatını kaybetti. Husumet, barış çabalarına rağmen yıllarca devam etti. Kanaat önderlerinin devreye girmesiyle husumet, bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeği ile sona erdi. Yemeğe Barasi ailelerinin yanı sıra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Mustafa Topal ve kurum amirleri katıldı. Yemekte, müftü Mustafa Topal'ın duasının ardından aileler husumeti sonlandırdı.

Bingöl'de 35 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi

"İNSAN NEFSİ BAZEN YANLIŞLAR YAPABİLİYOR"

Yemekte konuşan Bingöl Belediye başkanı Erdal Arıkan, "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. İnsan nefsi gereği bazen yanlışlar yapabiliyor. Bu anlamda gerçekten bu güzel toplantıyı tertip edenlere ve barıştırmaya vesile olanlara teşekkür ediyorum. Yüce peygamberimizin kan davalarında kendi aileleri arasında örnek olması açısından sonlandırdığını biliyoruz. Bu gerçekten bizim için çok önemli bir gösterge. Hata yapabiliriz önemli olan hatalarımızdan ders çıkartmak, hataları büyütmeyip, bağışlayıp güzellikleri öne çıkarabilmeliyiz. Barasi ailelerine bu güzel ve hoş görülü anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Bingöl'de 35 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi

"BARASİ AİLESİ ŞEYTANA PRİM VERMEDİ"

İl Müftüsü Mustafa Topal da Bingöl halkının balı gibi tatlı, gönlü yumuşak insanlar olduğunu ifade ederek, "Barasi ailesi şeytana prim vermedi, Allah'a ve peygambere kulak verdi. Bir araya gelmenizden Allah da razı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Mustafa Topal, Erdal Arıkan, Bingöl, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amca çocuklarının 35 yıl süren küslüğü barış yemeği ile tatlıya bağlandı - Son Dakika

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