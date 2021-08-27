Bingöl'de 353 kilogram esrar ve 113 bin kök kenevir ve ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 353 kilogram esrar ve 113 bin kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı.

İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 7 farklı noktada 353 kilogram esrar ve 113 bin kök kenevir ele geçirdi.???????