Bingöl'de 38 dilenci yakalandı, işlem yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de 38 dilenci yakalandı, işlem yapıldı

6 saat önce

Bingöl Belediyesi Zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 38 dilenci, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Bingöl'de 38 dilenci yakalandı, işlem yapıldı, System.String[]

Bingöl Belediyesi Zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 38 dilenci, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.


Bingöl'de Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonla, kent merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 38 kişi yakalandı. Müdürlüğe götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilencilere, 153'er lira idari para cezası uygulanarak, il dışına gönderildi.


Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği aktarıldı.


Açıklamada, "Ellerinde sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayeleriyle vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelidir" denildi. - BİNGÖL

Zabıta, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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