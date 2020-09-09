Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.1 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem

BİNGÖL - Bingöl'de 4.1 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.32 sıralarında merkez üstü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Öte yandan yine Karlıova ilçesi merkezli saat 22.23 sıralarında da aynı derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.