Bingöl'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.09'da merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin yerin 12,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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