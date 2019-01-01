Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Bingöl'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem

4 dakika önce

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.09'da merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 12,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:26 Kaynak: AA

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