Bingöl'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

Bingöl'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl\'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Son Güncelleme: 23.08.2023 15:41

Bugün Bingöl'de AFAD tarafından 4.2 büyüklüğünde ve 8.47 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, bölgede stres transferlerinin olduğunu ve daha önce uyarıda bulunduklarını belirtti. Depremin yerleşim alanları için deprem dirençli yapı çalışmalarının başlamasını önerdi.

Bugün Bingöl'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, derinliği ise 8.47 km olarak ölçtü. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan şunları söyledi: "Demirkanat-Kiğı/Bingöl'de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan- Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle..."

Naci Görür, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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