Bingöl\'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bugün Bingöl'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, derinliği ise 8.47 km olarak ölçtü. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan şunları söyledi: "Demirkanat-Kiğı/Bingöl'de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan- Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle..."