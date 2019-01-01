Bingöl'de 4.2, Elazığ 3.9'luk Deprem
1 saat önce
Bingöl'de 4.2, Elazığ 3.9'luk depremBİNGÖL - Sabah saatlerinde Bingöl 4,2, Elazığ ise 3,9 şiddetindeki depremle sallandı.
Bingöl'de 4.2, Elazığ 3.9'luk deprem
BİNGÖL - Sabah saatlerinde Bingöl 4,2, Elazığ ise 3,9 şiddetindeki depremle sallandı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi merkez üssü olan deprem saat: 05.09 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından merkez üssü Elazığ olan 3.9 şiddetinde deprem oldu. Saat: 06.10'da meydana gelen deprem sonrası birer saat arayla 1,1 ve 2.0 şiddetinde artçılar yaşandı.
Depremler nedeniyle herhangi bir kayıp yaşanmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
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