Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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