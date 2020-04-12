Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde depremBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Bingöl kent merkezi ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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BİNGÖL, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:14 Kaynak: DHA
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