Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde ve Bingöl merkezde de hissedildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:17 Kaynak: İHA
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