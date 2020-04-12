Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL - Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde ve Bingöl merkezde de hissedildi.