Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
13 dakika önce
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
BİNGÖL - Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde ve Bingöl merkezde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:24 Kaynak: İHA
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