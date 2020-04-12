Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTUBingöl'de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu.
BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Bingöl'de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:47 Kaynak: DHA
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