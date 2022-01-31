Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Elazığ ve Tunceli'de hissedildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan bilgilerere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Ricther ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAKIN İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedildi.

"CAN VEYA MAL KAYBI YOK"

Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Saat 03: 49'de merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Merkezden de yoğun hissedilen deprem sonrası bölgedeki ilk taramalara göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Bingöl. Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.