Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

27.05.2022 16:09
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 15.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.35 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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