Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 15.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.35 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.