Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Bingöl kent merkezinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Bir marketin güvenlik kemarasına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapanların depreme yakalandıklarında yaşadıkları panik anlar yer aldı.

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