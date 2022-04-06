Bingöl'de 4 caminin kubbesi leyleklerin yuvası oldu - Son Dakika

Bingöl'de dört caminin kubbesi, leyleklere ev sahipliği yapıyor.

İlkbahar mevsimiyle kente gelmeye başlayan leylekler, daha önce yaptıkları yuvalarına konuyor. Leyleklerin çeşitli noktalara yaptığı yuvalar arasında en fazla cami kubbelerindekiler ilgi çekiyor.

Ilıcalar ile Sancak beldelerindekiler ile kent merkezindeki iki caminin kubbesi leylekleri ağırlıyor.

Merkeze bağlı Ekinyolu köyündeki caminin kubbesindeki "Allah ve Muhammed" mahyasının yanına yuva yapan leylekler, yaklaşık 21 yıldır burada yaşıyor.

Merkezdeki Simani Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi Camisi kubbesinde ise 2 leylek, çetin kış koşullarına rağmen 5 yıldır yuvalarından ayrılmadı.

Ekinyolu köyü cami imamı Mehmet Erten, AA muhabirine, 15 yıldır camide görev yaptığını belirterek yıllardır bu caminin kubbesinde 2 leyleğin yuvasının bulunduğunu söyledi.

Bu durumun kendilerinin çok mutlu ettiğini dile getiren Erten, leyleklerin bu yıl da yuvalarına ilkbaharın gelmesiyle döndüğünü belirtti.

Erten, "Leylekler baharın müjdecisi, biz o manada seviniyoruz. Leylekleri misafir ettiğimiz için şanslıyız. Halkımız da seviniyor caminin kubbesinde leylek bulunduğu için." ifadelerini kullandı.

"Köyümüze renk katıyor"

Ekinyolu köyü sakini Abdullah Erdoğan da caminin 21 yıl önce yapıldığını, o yıldan beri leyleklerin kubbeye yuva yaptığını aktardı.

Erdoğan, "Onların gelmesine çok seviniyoruz, köyümüze renk katıyor. Bizlere baharı müjdeliyorlar." dedi.