Bingöl'de 4. Hesarek Kayak Festivali Yarın Başlıyor

Bingöl Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hesarek Kayak Festivali yarın başlıyor.

Bingöl Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hesarek Kayak Festivali yarın başlıyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Hesarek Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivale bütün vatandaşlar davet edildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festivale katılmak isteyen vatandaşların ulaşımlarının ücretsiz sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Hesarek Kayak Festivali, 23 Şubat'ta saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.



Protokol konuşmaları ve mahalli sanatçıların sahne almasıyla başlayacak festival kapsamında çuval, kızak, halat çekme yarışması ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek."



Açıklamada, katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunulacağı, araçların Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi önünden hareket edeceği aktarıldı.

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