Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl'ün Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:27 Kaynak: AA
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