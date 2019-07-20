Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:30 Kaynak: İHA
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'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - ANKARA
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