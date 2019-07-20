Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

51 dakika önce

Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bingöl, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Son dakika! Bingöl'de hava destekli operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 22:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]