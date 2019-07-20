Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
51 dakika önce
Bingöl'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bingöl
'ün Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:12
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