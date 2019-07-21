Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

2 dakika önce

Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Yedisu ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.
Bu arada son iki günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Jandarma, Yedisu, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:42 Kaynak: AA
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