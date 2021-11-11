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Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2021 21:29

Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturulduBİNGÖL Bingöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu

BİNGÖL Bingöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleşen "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında Sancak kara yolu Kadran mevkiinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 7 dönümlük alanda 5 bin fidan dikimi yapılırken, kent genelinde ise 40 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gençlerle birlikte geleceğe nefes olmaya devam ettiklerini belirten Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, "Bugün ilimizde 40 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Gençlerimizle geleceğe nefes olmaya devam ediyoruz. Diktiğimiz fidanlar toprağa can verecek. Son dönemlerde çıkan yangınlardan sonra yaptığımız bu ağaçlandırma faaliyetleri ormanlarımızın önemini biraz daha bize gösterdi. İnşallah geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte fiden dikimi yapan öğrencilerden Furkan Tuğrul, "Fidan dikme etkinliğine geldik. Arkadaşlarımızla beraber kendi ellerimizle fidanlar diktik. ve onlara can suyu verdik. Umarım büyürler, çok güzel ağaçlar haline gelirler" diye konuştu.

Elleriyle fidan dikimi yaptığı söyleyen 8 yaşındaki Zelal Su Varolgüneş ise "Geleceğe nefes olmak için fidan diktim, çok mutluyum. Ellerim su verdim, fidan diktim. Babam geldim ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu
Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu
Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu
Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu

Geleceğe Nefes, Bingöl, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 40 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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