Son Dakika › Güncel › Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika
Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu
6 saat önce
BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde arama yapılan iş yerinde, gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi. Telefonların toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan iş yeri sahibi, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti