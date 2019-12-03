Son Dakika Haberleri: Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu
Son Dakika Güncel Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu

6 saat önce

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.

Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu, System.String[]

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde arama yapılan iş yerinde, gümrük kaçağı 20 cep telefonu ele geçirildi. Telefonların toplam değerinin 40 bin lira olduğu değerlendirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan iş yeri sahibi, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi
Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:42:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de, 40 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]