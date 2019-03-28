Bingöl'de 41 Yayla Kiraya Verilecek

Bingöl'de 2019 yılı yaz sezonu için 41 yayla ve meranın kiraya verileceği bildirildi.

Bingöl'de 2019 yılı yaz sezonu için 41 yayla ve meranın kiraya verileceği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Mera Komisyonu Başkanlığınca 2019 yılı otlatma sezonu için ihtiyaç fazlası olarak belirlenen 41 meranın göçerlere, mevsimlik hayvan otlatmaları amacıyla kiraya verileceği belirtildi.



Mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütüldüğü, belediye başkanlıkları ve muhtarlıkların kiralama yetkisi bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Göçerler kiraladıkları mera, yaylak ve otlağa İl Mera Komisyonundan alınan kiralama belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelik ve sayıda hayvan getirmeyecekler, kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya vermeyeceklerdir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, kiralama işlemi yapmadan izinsiz hayvan otlatan ve 2019 yılında çeşitli sebeplerle kiralamaya kapalı olan yerlerde otlatma yaptıkları tespit edilen sürü sahipleri ile kiralanan meranın otlatma kapasitesinden fazla sayıda hayvan getiren ve kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya verdikleri tespit edilen göçer sürü sahiplerine her hayvan için otlatma bedelinin 3 katı idari para cezası kesileceği uyarısı yapıldı.



İhale ile ilgili bilgi ve şartnamenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebileceği bildirilen açıklamada, 10-16 Nisan'da yapılacak ihalenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı kaydedildi.

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