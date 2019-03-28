Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 41 Yayla Kiraya Verilecek

Bingöl'de 41 Yayla Kiraya Verilecek

5 dakika önce

Bingöl'de 2019 yılı yaz sezonu için 41 yayla ve meranın kiraya verileceği bildirildi.

Bingöl'de 41 Yayla Kiraya Verilecek, System.String[]
Bingöl'de 2019 yılı yaz sezonu için 41 yayla ve meranın kiraya verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Mera Komisyonu Başkanlığınca 2019 yılı otlatma sezonu için ihtiyaç fazlası olarak belirlenen 41 meranın göçerlere, mevsimlik hayvan otlatmaları amacıyla kiraya verileceği belirtildi.

Mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütüldüğü, belediye başkanlıkları ve muhtarlıkların kiralama yetkisi bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Göçerler kiraladıkları mera, yaylak ve otlağa İl Mera Komisyonundan alınan kiralama belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelik ve sayıda hayvan getirmeyecekler, kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya vermeyeceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kiralama işlemi yapmadan izinsiz hayvan otlatan ve 2019 yılında çeşitli sebeplerle kiralamaya kapalı olan yerlerde otlatma yaptıkları tespit edilen sürü sahipleri ile kiralanan meranın otlatma kapasitesinden fazla sayıda hayvan getiren ve kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya verdikleri tespit edilen göçer sürü sahiplerine her hayvan için otlatma bedelinin 3 katı idari para cezası kesileceği uyarısı yapıldı.

İhale ile ilgili bilgi ve şartnamenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebileceği bildirilen açıklamada, 10-16 Nisan'da yapılacak ihalenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Son Dakika! Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 41 Yayla Kiraya Verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]