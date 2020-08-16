Bingöl'de 42 kilogram esrar ile 202 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 42 kilogram esrar ile 202 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 42 kilogram esrar ile 202 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de 42 kilogram esrar ile 202 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçesi kırsalında yasa dışı Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kenevir ekimi yapılan alanı tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonda kurutulmaya bırakılmış 42 kilogram kubar esrar ile 202 bin kök Hint keneviri ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince sökülen kenevirler, imha edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:55

Kaynak: AA

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