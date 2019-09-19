Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 445 kişi istihdam edilecek
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Bingöl'de 445 kişi istihdam edilecek

az önce

Bingöl'de Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 445 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Bingöl'de 445 kişi istihdam edilecek, System.String[]

Bingöl'de Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 445 kişinin istihdam edileceği belirtildi.


Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından TYP kapsamında, merkez ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde çalışacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacak.


Yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz ile kurum ve kuruluşlar işbirliğinde toplam 445 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan TYP için katılımcı başvuruları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen yapılabileceği gibi www.iskur.gov.tr sistemi üzerinden de yapılabilecektir" denildi.


Açıklamada ayrıca, tüm programların 07 Ekim 2019 tarihinde başlayacağı ve 30 Haziran 2020 tarihinde sona ereceği bildirildi. - BİNGÖL

Bingöl, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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