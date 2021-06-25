Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

'İHTİYAÇ ANINDA BİR ÇAĞRINIZLA YANINIZDAYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili can kaybının ve yaralının olmadığını bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, çevre illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şükürler olsun, can kaybımız, yaralımız yok. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İhtiyaç anında bir çağrınızla yanınızdayız. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,