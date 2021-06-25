Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Vatandaşlar ile röportaj Bingöl 'de 5,2 büyüklüğünde deprem

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