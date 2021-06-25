Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, AFD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.

İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok." ifadelerini kullandı.