Bingöl'de 5,5 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 5,5 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 5,5 kilo toz esrar ele geçirildi

19 dakika önce

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de 5,5 kilo toz esrar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmasında Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım Mezrası'nda bir şüphelinin adresi belirlendi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler ev ve ahırında yaptığı aramada satışa hazır 8 paket halinde 5,5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:34 Kaynak: İHA
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