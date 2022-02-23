Bingöl'de "5. Hesarek Kayak Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
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Bingöl'de "5. Hesarek Kayak Festivali" düzenlenecek

23.02.2022 12:33
Bingöl'de "5. Hesarek Kayak Festivali" düzenlenecek

Bingöl Belediyesince, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında "5. Hesarek Kayak Festivali" gerçekleştirilecek.

Bingöl Belediyesince, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında "5. Hesarek Kayak Festivali" gerçekleştirilecek.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış turizmini canlandırmak, kent ve Hesarek Kayak Merkezinin tanıtımına katkıda bulunmak için geleneksel hale getirilen festivalinin bu yıl 5. düzenlenecek.

Etkinliğe katılacak vatandaşların festival alanına ulaşımları ücretsiz yapılacak.

Doğu'nun saklı cenneti Bingöl'de, bölgenin göz bebeği Hesarek Kayak Merkezinde 26 Şubat'ta düzenlenecek festivalle vatandaşlar eğlence dolu bir gün yaşayacak.

Kayak gösterisi, konser, halk oyunları, halat çekme yarışı ve kızak çekme yarışı gibi etkinlikler yapılacak. Festival alanında katılımcılara sucuk ekmek ve çeşitli ikramlarda bulunulacak.

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Festival, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de '5. Hesarek Kayak Festivali' düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de "5. Hesarek Kayak Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
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