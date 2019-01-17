Bingöl'de 5 İlçede Okullar Tatil, Karlıova- Erzurum Yolu Kapalı
59 dakika önce
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verilirken, Karlıova- Erzurum karayolu da trafiğe kapandı.
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verilirken, Karlıova- Erzurum
karayolu da trafiğe kapandı. Bingöl
'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Bingöl Valiliği
'nce 5 ilçede eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu
, Adaklı
, Kiğı ve Yayladere
ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: DHA
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