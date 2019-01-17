Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 5 İlçede Okullar Tatil, Karlıova- Erzurum Yolu Kapalı

Bingöl'de 5 İlçede Okullar Tatil, Karlıova- Erzurum Yolu Kapalı

59 dakika önce

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verilirken, Karlıova- Erzurum karayolu da trafiğe kapandı.

Bingöl'de 5 İlçede Okullar Tatil, Karlıova- Erzurum Yolu Kapalı, System.String[]
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verilirken, Karlıova- Erzurum karayolu da trafiğe kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Bingöl Valiliği'nce 5 ilçede eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

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