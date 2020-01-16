Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım mezrasında düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve ahırında 5 kilo 500 gram esrar ile uyuşturucu bulundu.
Olayla ilgili firari şüphelinin yakalanmasına çalışlıyor.
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