Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım mezrasında düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve ahırında 5 kilo 500 gram esrar ile uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili firari şüphelinin yakalanmasına çalışlıyor.

Bingöl, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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