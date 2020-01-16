Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kaldırım mezrasında düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve ahırında 5 kilo 500 gram esrar ile uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili firari şüphelinin yakalanmasına çalışlıyor.