Bingöl'de 5 kişilik aile ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle gideriyor - Son Dakika
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Bingöl'de 5 kişilik aile ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle gideriyor

03.06.2022 12:20

Kayserili aile yıllarca hayal ettikleri bisikletli yaşama tayin dolayısıyla geldikleri Bingöl'de kavuştu.

Kayserili aile yıllarca hayal ettikleri bisikletli yaşama tayin dolayısıyla geldikleri Bingöl'de kavuştu.

Yıllardır bisiklet kullanmayı seven Emrah Demirtaş (39), 2018 yılında devlet memuru olarak Bingöl'e atandı.

Dağların ortasında ova üzerine kurulu Bingöl coğrafyasının bisiklet kullanmaya uygun olduğunu gören Demirtaş, eşi Esra, çocukları Sanem (12) ve Asaf Mete Demirtaş'a (9) da bisiklet kullanmayı öğretti.

Demirtaş ailesi, zorunlu durumlar dışında kent içerisinde gitmek istedikleri her noktaya sadece bisikletle ulaşıyor.

Emrah Demirtaş, AA muhabirine, mevsim fark etmeksizin sürekli bisiklet kullandığını söyledi.

Bingöl'ün bisiklet kullanımına uygun bir coğrafyasının bulunduğunu dile getiren Demirtaş, rahat şekilde istedikleri yere ulaştıklarını belirtti.

"Bisikletle hayata dokunuyorsunuz"

İhtiyaçlarını bisikletle halledebildiklerini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bisiklet bir aktiviteden, sosyal etkinlikten, spordan ziyade hayatımızın merkezinde. Bütün ihtiyaçlarımız bisikletle halloluyor. Tek ulaşımımız iki teker. Beni bisiklete yönlendiren aslında bireyselleşme veya hayata dokunma. Trafikte hızlandıkça özellikle görüş açın daralır. Bir borudan geçiyormuşçasına sadece asfaltı görürsün ama yavaşladıkça alanın genişler. Bisiklet alanın 360 derece genişlemesi demek. İnsanları, doğayı, hayvanları görüyorsunuz. Yalnız bir ağacı, yolda giden bir kaplumbağayı, böceği fark edebiliyorsunuz. Bisikletle hayata dokunuyorsunuz ve dokunmadan geçmiyorsunuz. Bisikletin bu güzelliği var. Ankara'da aracımız vardı, onu sattım. Sonra bisiklet aldım."

"Bisikletimi servis aracı olarak kullandım"

Bisiklet sürerken rüzgarı, yağmuru ve karın soğukluğunu hissettiğini kaydeden Demirtaş, bisiklet kullanımının hayatının merkezinde olduğunu dile getirdi.

Demirtaş, 2018-2019 eğitim yılında bisikletini çocukların okul servisi olarak kullandığını kaydederek, "Bisikletimi servis aracı olarak kullandım. Servisle okula gelen çocuklar bize gıptayla bakıyordu. Okula girdiğimiz zaman çocuklar genellikle bizim bisikletlere binmek istiyordu. Bisiklet benim çocuklarımın itibarını yükselten bir unsur haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

Çocuklarına da bisiklet aldığını, oğlu ve kızının büyüyünce okula bisikletle gidip gelmeye başladıklarını aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın hayatının merkezinde de bisiklet oldu. Şu anda bisiklete binmek onlar için bir yürüyüşten farksız. En küçük olan 5 yaşındaki kızımı da ben bisikletle gezdiriyorum. Bingöl coğrafyası bisiklet için çok müsait. Bu coğrafyada yaşayıp da bisiklete binmeyenleri yadırgıyorum. Bisiklet sürmek beni hep diri tutuyor."

"Bisiklet bizim vazgeçilmezimiz"

Esra Demirtaş da bisiklet kullanmayı çok sevdiklerini belirterek, bisikletle çok uzak yerlere bile bütün aile gidebildiklerini anlattı.

"Bisiklet bizim vazgeçilmezimiz." diyen Demirtaş, bisiklet kullanmayı sevdiklerini dile getirdi.

Sanem Ezgi Demirtaş da bisiklet sürmeye 2. sınıfta başladığını, babasıyla pedal çevirdiği zaman çok keyif aldığını belirtti.

Asaf Mete Demirtaş ise bisiklet kullanmayı 5 yaşında öğrendiğini söyledi.

Bingöl'de 5 kişilik aile ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle gideriyor
Bingöl'de 5 kişilik aile ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle gideriyor
Bingöl'de 5 kişilik aile ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle gideriyor
Bingöl'de 5 kişilik aile ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle gideriyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 5 kişilik aile ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle gideriyor - Son Dakika

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