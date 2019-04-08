Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 5 Odalı Sığınak İmha Edildi

Bingöl'de 5 Odalı Sığınak İmha Edildi

11 dakika önce

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.

Bingöl'de 5 Odalı Sığınak İmha Edildi, System.String[]
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan, operasyonda iki farklı bölgede 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 16 fünye, 14 tüp, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:59 Kaynak: AA

Genç, PKK, Bingöl, Güncel
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