Bingöl'de 5 Odalı Sığınak İmha Edildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odalı sığınak tespit edildi.



Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.



Öte yandan, operasyonda iki farklı bölgede 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 16 fünye, 14 tüp, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bölgedeki operasyon sürüyor.

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