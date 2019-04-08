Bingöl'de 5 Odalı Sığınak İmha Edildi
11 dakika önce
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odalı sığınak tespit edildi.
Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.
Öte yandan, operasyonda iki farklı bölgede 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 16 fünye, 14 tüp, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:59 Kaynak: AA
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