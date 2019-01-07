Bingöl'de 5 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandıİl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı.
Bingöl
'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı
İl Jandarma
Komutanlığının Aralık
2018 faaliyet raporu açıkladı. Raporda, "1'i Kaçakçılık, 27'si Asayiş, 523'ü askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 551 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 5 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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