Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 5 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de 5 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandıİl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı.

Bingöl'de 5 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı. Raporda, "1'i Kaçakçılık, 27'si Asayiş, 523'ü askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 551 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 5 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

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