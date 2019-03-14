Bingöl'de 5 Yıl Ceza Alan Firari Fetö'cü Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan 5 yıl ceza alan firari şahıs yapılan çalışmayla yakalanarak tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan 5 yıl ceza alan firari şahıs yapılan çalışmayla yakalanarak tutuklandı.



Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs 14.03.2019 tarihinde yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur" denildi. - BİNGÖL

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