Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu - Son Dakika
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Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu

05.05.2022 10:20

Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştuBİNGÖL Bingöl'de yaz aylarında kuruyan, kış aylarında soğuklar nedeniyle donan 50 metrelik Çır şelalesi, bahar aylarında ise karların erimesiyle coştu.

Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu

BİNGÖL Bingöl'de yaz aylarında kuruyan, kış aylarında soğuklar nedeniyle donan 50 metrelik Çır şelalesi, bahar aylarında ise karların erimesiyle coştu.

Bingöl merkez Ilıcalar beldesine bağlı Uzundere köyü sınırlarındaki Deşt yaylası mevkiinde yer alan Çır şelalesi, kar sularının yüksek kayalıkların arasından akmasıyla oluşuyor. Yaz aylarında kuruyan, kış aylarında ise soğuklar nedeniyle donan şelale, bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte coşmaya başladı. Deşt yaylasındaki kar suyunun kayaların arasından 50 metre yükseklikten kayalık zemine çarpması ile ortaya çıkan şelale, görsel şölen sunuyor. Özellikle nisan ve mayıs aylarında doyumsuz bir manzara sunan şelale, iş stresinden uzaklaşmak isteyen ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

"Burası güzel bir turistik alan haline getirilebilir"

Kızını görmek için Bingöl'e gelen ve şelaleyi de ziyaret eden emekli öğretmen Ertuğrul Kaya, bölgenin doğal güzelliğe sahip bir alan olduğunu söyledi. Kaya, "Burada kızım öğretmen ben de Adana'dan geldim. Kızımı ziyaret için gelmiştim. Burada Çır şelalesinin olduğunu söylediler, ziyaret etmek istedim. Geldim gördüm. Gayet güzel ve doğal bir güzelliği var. Nisan ve mayıs aylarında heybetli akışını gösteriyor, ondan sonra kademeli olarak azalıyor. Burası güzel bir turistik alan haline getirilebilir ve insanların gezme, görme yeri olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum" dedi.

Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu
Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu
Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu
Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu

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Ilıcalar, Bingöl, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu - Son Dakika


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