Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi

29.04.2022 17:25
Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi

Bingöl polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 504,83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bingöl polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 504,83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimizde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 504,83 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmış olup hazırlanan evraklar Bingöl Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Metamfetamin, Uyuşturucu, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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