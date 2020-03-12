Bingöl'de 504 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 504 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 504 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 504 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 504 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 504 kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda yasa dışı kenevir ekiminden elde edilen yüklü miktarda toz esrarın ormanlık arazide çalılıklar içerisine gizlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında operasyon yapıldı. Operasyonda narkotik köpekleri "Vana" ve "Öğle"nin tepki verdiği bölgede çalılıklar içerisine gizlenmiş 4 jelikan ve 6 çuval içerisinde 504 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
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