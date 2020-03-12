Bingöl'de 504 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 504 kilo esrar ele geçirildi
6 saat önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda arazide gizlenmiş 504 kilo esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda arazide gizlenmiş 504 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla Genç ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Yeniyazı köyü kırsalında güvenlik güçlerince, narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin katılımıyla yapılan aramada, arazide gizlenmiş çuvallar içerisinde 504 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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