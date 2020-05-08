Bingöl'de 524 bin 615 adet maske ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

Bingöl'de korona virüs tedbirleri kapsamında 524 bin 615 adet maske dağıtımı gerçekleştirildi.



Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs ile mücadele aralıksız bir şekilde sürerken, valilik koordinesinde de ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Bu kapsamda şuana kadar vatandaşlara 524 bin 615 adet maskenin ücretsiz olarak ulaştırıldığı bildirildi.



Valilik, PTT ve eczanelerden şuan kadar toplam 524 bin 615 adet maskenin vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldığını belirten Vali Kadir Ekinci," "Ayrıca Gençlik Merkezleri ve BİLSEM'de üretilen maskeler de başta emniyet, jandarma ve sağlık olmak üzere tüm kurumlarımıza dağıtılmaktadır. Yine Pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı devam etmektedir" dedi.



Öteyandan, kentte Kısa Çalışma Ödeneğine 586 işletmenin başvuru yaptığı, 2 bin 282 işçiye brüt kazancının yüzde 60'ı oranında ödeme yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL