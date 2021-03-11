Bingöl'de 58 kilo esrar ele geçirildi; 22 gözaltı - Son Dakika

Bingöl'de 58 kilo esrar ele geçirildi; 22 gözaltı
11.03.2021 11:06
BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 58 kilo esrar ele geçirilirken, 22 şüpheli ise gözaltına alındı.
BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 58 kilo esrar ele geçirilirken, 22 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 1-9 Mart'ta uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri çeşitli operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 58 kilo esrar geçirildi.
Son Dakika Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi