Bingöl'de 58 kilo esrar ele geçirildi; 22 gözaltı - Son Dakika

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 58 kilo esrar ele geçirilirken, 22 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 1-9 Mart'ta uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri çeşitli operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 58 kilo esrar geçirildi.