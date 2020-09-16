Bingöl'de 6,5 kilo esrar ile bin 688 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 6 kilo 500 gram kubar esrar ile bin 688 kök hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevirden esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda icra edilen operasyonda 2 adet tarla içerisinde toplam 1688 kök kenevir bitkisi ile şüphelilere ait adreslerde yapılan arama neticesinde 6 kilo 500 gram kubar esrar,1 adet tabanca, tabancaya ait mühimmat ve suça konu malzeme ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır"denildi.

Öteyandan, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadelenin aralıksız sürdüğü kaydedildi. - BİNGÖL