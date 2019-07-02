Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 6 ayda 116 şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de 6 ayda 116 şüpheli tutuklandı

27 dakika önce

Bingöl'de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışmasında 116 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı.

Bingöl'de 6 ayda 116 şüpheli tutuklandı, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışmasında 116 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulama noktalarındaki kontroller ve yapılan çalışmalar neticesinde, 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde 111 bin 732 şahsı sorgulandı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 bin 157 şüpheli, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 116'sının tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
il jandarma komutanlığı, jandarma, haziran, bingöl, 3. Sayfa
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