Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç kırsalında dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin de katılımıyla bir adrese operasyon yapıldı.

Yapılan aramada 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ve 6 elek bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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