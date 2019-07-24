Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu
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Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu

56 dakika önce

Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu.

Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu, System.String[]
Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu.
Bingöl Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, il genelindeki hastaneler bünyesinde kurulan organ bağışı birimlerinde 2013 yılından bu yana 756 kişi organ bağışı yaptı.
Son 2 yılda organ bağışına ilgi artarken, sadece bu yılın 6 ayında 70 kişi bağışta bulundu.
Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:39 Kaynak: AA
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