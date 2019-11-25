Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 60 bin öğrenci ders başı yaptı
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Bingöl'de 60 bin öğrenci ders başı yaptı

6 saat önce

- Bingöl'de 60 bin öğrenci ders başı yaptıBİNGÖL - Bingöl'de ara tatili bitiren 60 bin öğrenci ders başı yaptı.

- Bingöl'de 60 bin öğrenci ders başı yaptı

BİNGÖL - Bingöl'de ara tatili bitiren 60 bin öğrenci ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin bugün itibariyle sona ermesiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de öğrenciler okul sıralarına geri döndü. Kentte okula geri dönen 60 bin öğrenci, hem öğretmenleri hemde arkadaşlarıyla hasret giderdi.Tatilde dinlenip gezme fırsatı bulduklarını aktaran öğrenciler, bol bol kitap okuduklarını da dile getirdi.

Ara tatilin öğrenciler için çok verimli geçtiğini belirten Merkez Atatürk İlkokulu'ndan sınıf öğretmeni Fatma Varolgüneş "Bu tatil çocuklara gerçekten milli piyangodan çıkan bir hediye gibi oldu. Eğitim ve öğretime kısa bir mola verdik ama bence verimli bir mola oldu. Çocuklar hem dinlendi hem de eksikliklerini giderdi. İlkokul öğrencilerinin seviye olarak daha çok eğlenmeye ihtiyacı var. Zaten okul döneminde yoğun bir ders programımız var. O yoğun süreçte bu mola çocuklara çok güzel geldi" dedi.

Ara tatilde bir çok yeni yer gördüğünü belirten 4.sınıf öğrencilerinden Eflin Aydemir," Bu ara tatil benim için çok verimli geçti. Var olan eksikliklerimi tamamladım. Herkes için verimli geçtiğini umuyorum. Yeni yerler gezdim, gördüm. Çok eğlenceli geçti"diye konuştu.

Tatil de dağ evine gittiğini aktaran öğrencilerinden Semih Kaan Baycuman ise, " Dürbünle köyü izledim ilk defa. Bayağı eğlenceli geçti benim için. Mezarlığa gidip dualar okudum, kitap okudum. Akşamları da kamerada dışarıyı izliyordum ve birçok yeni hayvan gördüm. Çok eğlendim, iyi ki tatil vardı"ifadelerini kullandı.

Eğlenceli ve güzel bir tatil geçirdiğini anımsatan öğrencilerden Veysel Aslan ise,ilk defa balık tutmaya gittiğini aktardı.

(MAÇ-HİV-Y)

Bingöl'de 60 bin öğrenci ders başı yaptı

Bingöl, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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