Bingöl'de 60 kilo esrar ele geçirildi
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilo esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:12 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon başlattı. 17 Kasım günü narkotik köpeklerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda çalılık içerisine gizlenmiş 30 paket halinde 60 kilo esrar ele geçirildi.
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